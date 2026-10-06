Психотерапевт развеяла миф о социальной батарейке

Психотерапевт Даниэль Фрейк развеяла миф о том, что усталость, которую некоторые люди испытывают после встреч и мероприятий, можно объяснить тем, что у них села «социальная батарейка». На эту тему врач поговорила с изданием Metro.«Идея, что у человека есть некий измеримый резерв, который истощается при общении и пополняется, когда мы остаемся одни, не отражает того, что происходит на самом деле. То, что выглядит как "севшая батарейка", может быть сенсорной перегрузкой, тревогой, эмоциональным истощением или просто усталостью», — объяснила психотерапевт.По словам Фрейк, привычка списывать усталость от общения на севшую «социальную батарейку» может привести к тому, что человек начнет меньше общаться. Вместо этого врач посоветовала присмотреться к тому, почему на самом деле возникает усталость и что нужно сделать для восстановления сил. «Способы, восстанавливающие одного человека, могут ничего не дать другому», — добавила доктор.

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