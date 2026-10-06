Россиянам перечислили лучшие средства для полоскания горла при простуде

Терапевт Алина Литвинова рассказала, чем полоскать горло во время простуды. Лучшие средства она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.Литвинова посоветовала полоскать горло раствором, который состоит из 2,25 грамма соли на 250 миллилитров воды. Также, по ее словам, им можно промывать нос. Доктор добавила, что для полоскания горла также подойдет минеральная вода комнатной температуры, причем можно использовать даже газированную, поскольку газы оказывают положительное влияние на состояние миндалин, написала доктор.«Ротокан (дешево и сердито) и другие травяные растворы быстро снимают воспаление. Одна-две чайные ложки на стакан воды», — дала еще один совет специалистка.При этом она призвала соблюдать осторожность, поскольку это средство может вызвать аллергию. А еще горло можно полоскать двумя таблетками или пакетиками фурацилина, разведенными в стакане воды, добавила Литвинова, но не постоянно, а исключительно курсом.

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