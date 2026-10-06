Врач Соломатина: темный изюм помогает укрепить сердце и замедлить старение

Врач Елена Соломатина: полезные свойства темного изюма объясняются высоким содержанием антиоксидантов.Врач-диетолог Соломатина проинформировала в интервью, что состав темного изюма отличается большим количеством полифенолов – веществ с антиоксидантными свойствами. Именно благодаря их влиянию на организм систематическое употребление этого сухофрукта помогает укрепить серде и замедлить старение.«Сам виноград богат полифенолами – антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс», - заявила Соломатина, беседуя с «Москвой 24».Вдобавок в изюме содержится много калия, нормализующего работу сердца, способствующего выведению лишней жидкости и снижению артериального давления. Также изюм дает организму магний, укрепляющего нервы, а также способствующего хорошему функционированию кишечника.Недостатком изюма является насыщенность сахаром. При наличии диабета и инсулинорезистентности употреблять его не следует, посоветовала врач.

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