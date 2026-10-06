Пульмонолог предостерег от распространенных ошибок при лечении кашля у детей

При появлении кашля у ребенка родители нередко прибегают к популярным домашним методам, таким как ингаляции или прием сиропов, которые могут нести потенциальные риски для дыхательной системы. Об этом в беседе с KP.RU сообщил Павел Бережанский, врач-пульмонолог, аллерголог-иммунолог, ведущий научный сотрудник НИКИ детства Минздрава Московской области и доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского университета.Специалист пояснил, что дети в возрасте до 5–6 лет физиологически не способны эффективно откашливать мокроту. В связи с этим бесконтрольный прием муколитиков, разжижающих мокроту, может привести к ее избыточному скоплению в нижних дыхательных путях. Для безопасного облегчения состояния эксперт рекомендует соблюдать определенную последовательность действий.В первую очередь Бережанский посоветовал обеспечить оптимальный микроклимат с уровнем влажности на отметке 50-55 процентов, поскольку сухой воздух пересушивает слизистые оболочки, провоцирует отек и затягивает течение болезни. Во-вторых, рекомендуется исключить из рациона ребенка сладкое, например виноград и шоколад, поскольку избыток глюкозы создает благоприятную среду для размножения бактериальной флоры. Также следует убрать из меню цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины), экстракты которых раздражают и без того воспаленную слизистую глотки.Врач указал, что ребенку следует оказать механическую помощь в очистке дыхательных путей, например при помощи постукиваний в лежачем положении по направлению от поясницы к шее или при помощи дыхательной гимнастики. Также необходимо соблюдать режим сна, который специалист назвал ключевым фактором выздоровления.Бережанский также указал на действия, которые не следует делать при лечении кашля у детей. Так, запрещено проводить ингаляции с минеральной водой, отварами трав, например ромашки, или соком алоэ. Небулайзер доставляет частицы жидкости в глубокие отделы легких (альвеолы), где минеральные соли могут оседать, а растительные компоненты способны спровоцировать тяжелый бронхоспазм или аллергический отек.Не следует давать муколитические препараты в вечернее время. Если такие средства назначены врачом, их прием должен осуществляться в первой половине дня, а последний прием — не позднее чем за 4–5 часов до сна. Это необходимо, чтобы ребенок успел проявить физическую активность и откашлять образовавшуюся мокроту. Также врач призвал исключить использование горчичников и йодных сеток.

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