Любителей всю ночь спать на одном боку предупредили об угрозе здоровью

Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, с какими угрозами здоровью сопряжен сон на одном боку. Об этом она рассказала «Ленте.ру».Врач отметила, что спать всю ночь на одном боку совершенно естественно и в целом безопасно. Но иногда из-за этого пробуждение сопровождается онемением руки, болью в плече, перенапряжением шеи или ощущением, будто тело «перекосило». Бурнацкая предупредила, что к подобным последствиям может привести не поза, в которой человек спал, а наличие у него некоторых заболеваний и организация спального места.Бурнацкая объяснила: если подушка слишком высокая или, наоборот, слишком низкая, голова оказывается под неестественным углом относительно позвоночника. При длительном сне на одном боку это может усиливать напряжение мышц шеи. Аналогичная ситуация возможна с плечом и тазом: вес тела часами приходится на одну и ту же область, поэтому утром человек может чувствовать боль, скованность или онемение.Кроме того, положение тела во сне может влиять на симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. При этом заболевании сон на левом боку у многих людей связан с меньшим количеством эпизодов рефлюкса, тогда как положение на правом боку может усиливать ночную изжогу, уточнила она.«Строго запрещать здоровому человеку спать на одном боку оснований нет. Реальная проблема возникает, лишь когда человек постоянно лежит в неудобной позе и из-за этого перегружает одни и те же мышцы, суставы или мягкие ткани», — заключила Бурнацкая.

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