Врач оценил эффективность меда и горячего чая при простуде
По словам Ивашкова, мед действительно может быть полезен при простуде: исследования показали, что одна ложка этого продукта действительно смягчает кашель у детей. При этом врач уточнил, что мед нельзя давать детям младше одного года.
Питье горячего чая доктор также назвал эффективным. Как рассказал Ивашков, ученые установили, что теплое питье быстро облегчает насморк, першение и озноб. По желанию в напиток можно добавить малину. В число народных методов лечения простуды, эффективность которых была доказана, врач также включил полоскание горла, использование теплых носков и употребление куриного бульона.
А вот с витамином C ситуация неоднозначная. «Анализ 29 исследований: регулярный прием сокращает простуду на восемь процентов — меньше чем на день. Если начать пить после первого чиха, пользы нет», — написал медик. Чеснок на шее, лук у кровати и горчичники не показали эффективности, добавил он.
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