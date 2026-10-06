Врач оценил эффективность меда и горячего чая при простуде

Онколог Владимир Ивашков рассказал, помогают ли мед и горячий чай при лечении простуды. Эффективность этих народных средств он оценил в своем Telegram-канале.По словам Ивашкова, мед действительно может быть полезен при простуде: исследования показали, что одна ложка этого продукта действительно смягчает кашель у детей. При этом врач уточнил, что мед нельзя давать детям младше одного года.Питье горячего чая доктор также назвал эффективным. Как рассказал Ивашков, ученые установили, что теплое питье быстро облегчает насморк, першение и озноб. По желанию в напиток можно добавить малину. В число народных методов лечения простуды, эффективность которых была доказана, врач также включил полоскание горла, использование теплых носков и употребление куриного бульона.А вот с витамином C ситуация неоднозначная. «Анализ 29 исследований: регулярный прием сокращает простуду на восемь процентов — меньше чем на день. Если начать пить после первого чиха, пользы нет», — написал медик. Чеснок на шее, лук у кровати и горчичники не показали эффективности, добавил он.

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