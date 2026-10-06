Диетолог Мухина: дыню опасно сочетать с алкоголем

Диетолог Мухина предупредила об опасных последствиях неправильного сочетания других продуктов с дыней.Диетолог Мухина проинформировала в интервью, что дыню противопоказано сочетать с кисломолочными продуктами – это нарушает пищеварение и провоцирует диарею.Кроме того, добавила Мухина дыню опасно сочетать с алкогольными напитками, особенно с пивом.«Такое сочетание продуктов может привести к метеоризму, диарее, коликам, тошноте», - поделилась специалистка с «Москвой 24».

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