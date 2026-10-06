Эксперт Баранов назвал основные причины развития диабета второго типа

Отсутствие физической активности и переедание являются ключевыми факторами, которые могут провоцировать развитие сахарного диабета второго типа, наиболее распространенной формы заболевания. Об этом ТАСС рассказал врач-эндокринолог и диетолог Павел Баранов.Ранее в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России сообщили, что диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Там подчеркнули, что ежегодный прирост пациентов с диабетом второго типа исчисляется в сотнях тысячах.«Диабет второго типа составляет примерно 95% от остальных форм, то есть это самый распространенный тип диабета. В последние годы люди в целом имеют неконтролируемое питание и, как правило, особенно в развитых странах, поскольку могут себе это позволить — люди переедают. Люди пользуются транспортом, лифтами, эскалаторами, средствами индивидуальной мобильности — у нас очень мало физической активности», — сказал Баранов.Врач подчеркнул, что посещение тренажерного зала три раза в неделю считается небольшой физической активностью.«Человек вообще ведет малоподвижный образ жизни: дома мы чаще всего сидим, также сидим, когда едим, едем в транспорте и большую часть рабочего дня в офисе проводим сидя», — сказал Баранов.По мнению эксперта, активность человека стоит измерять в количестве шагов, сделанных за день.«Мало, кто делает хотя бы 15–20 тыс. [шагов] в день. Это исключение. Большинство людей в лучшем случае проходят 5–7 тыс. [шагов] в день, а кто-то и меньше, особенно владельцы личного транспорта», — сказал собеседник агентства.

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