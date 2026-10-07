Россиянам назвали причины постоянной мерзлявости

У постоянной «мерзлявости» может быть множество причин — от неподходящей одежды до дефицита железа. Об этом заявил врач-терапевт Виктор Лишин, сообщает RT.«Может быть фактор одежды. Может быть фактор стресса. Конституция и возраст человека также важны», — указал Лишин, добавив, что пожилые люди мерзнут сильнее.Среди причин мерзлявости могут быть и проблемы со здоровьем. «Самое первое, о чем говорят сейчас, это низкий уровень железа. Когда у человека низкий уровень железа, гемоглобин снижается и "голодают" периферические отделы. У него могут неметь пальцы, мерзнуть ноги», — подчеркнул врач. Провоцирующим фактором может быть и заболевание щитовидной железы, а также диабет, заключил он.

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