Россиянам назвали причины постоянной мерзлявости
«Может быть фактор одежды. Может быть фактор стресса. Конституция и возраст человека также важны», — указал Лишин, добавив, что пожилые люди мерзнут сильнее.
Среди причин мерзлявости могут быть и проблемы со здоровьем. «Самое первое, о чем говорят сейчас, это низкий уровень железа. Когда у человека низкий уровень железа, гемоглобин снижается и "голодают" периферические отделы. У него могут неметь пальцы, мерзнуть ноги», — подчеркнул врач. Провоцирующим фактором может быть и заболевание щитовидной железы, а также диабет, заключил он.
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