Врач объяснила, почему могут опухать лимфоузлы без простуды
«Увеличенный лимфоузел сам по себе не является диагнозом. Он показывает, что иммунная система на что-то реагирует. Причиной могут быть инфекции, воспалительные и аутоиммунные заболевания, реакция на некоторые лекарства, а в отдельных случаях — опухолевые процессы», — объясняет эксперт.
Не всегда инфекция сопровождается насморком, кашлем или температурой. Лимфоузлы могут реагировать, например, на инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна — Барр, цитомегаловирусную инфекцию, токсоплазмоз, ВИЧ-инфекцию, а также некоторые бактериальные инфекции. Причём в зависимости от локализации узлов можно предположить, какая область организма вовлечена в процесс. Шейные узлы чаще реагируют на заболевания головы и шеи, подмышечные — на процессы в области руки, грудной клетки или молочной железы, паховые — на воспаление в нижних конечностях или тазовой области.
Характер самого лимфоузла также имеет значение. При инфекциях он нередко увеличивается и становится болезненным, а по мере выздоровления постепенно уменьшается. Более внимательного обследования требуют узлы, которые сохраняются длительное время, постепенно растут, становятся плотными, малоподвижными и при этом не вызывают боли. Особенно важно обратиться к врачу, если одновременно появляются необъяснимая потеря веса, длительная температура, выраженная слабость или ночная потливость. Такие признаки не означают наличие онкологического заболевания, но требуют исключить более серьёзные причины.
«При обнаружении увеличенного лимфоузла в первую очередь можно обратиться к терапевту или врачу общей практики. Специалист оценит его размер, плотность, подвижность и расположение, расспросит о других симптомах и при необходимости назначит обследование», — отмечает врач.
Обычно диагностика начинается с общего анализа крови и других исследований по показаниям. В зависимости от ситуации врач может назначить биохимический анализ крови, тесты на определённые инфекции, ультразвуковое исследование лимфоузла или направить пациента к профильному специалисту. Самостоятельно принимать антибиотики или пытаться «разогревать» увеличенный лимфоузел не следует: так можно не только не помочь, но и затруднить диагностику.
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