Некоторым россиянам посоветовали ограничить потребление яиц. Такой совет дала врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с URA.ru.Специалист подчеркнула, что яйца — это ценный источник легко усваиваемого белка, витаминов и минералов. В них также содержатся холин, лецитин, лютеин и зеаксантин, которые поддерживают работу мозга, нервной системы и зрения, а белок помогает надолго сохранить чувство сытости.Однако людям с повышенным уровнем холестерина, риском сахарного диабета, почечной недостаточностью, некоторыми заболеваниями печени и желчного пузыря врач посоветовала с осторожностью включать яйца в рацион. «В этом случае не стоит есть больше двух-трех яиц в неделю», — предупредила Русакова.Диетолог добавила, что яйца идеально подходят для завтрака, но благодаря содержанию триптофана они могут стать отличным ужином для людей с нарушениями сна. Русакова также посоветовала отдавать предпочтение вареным яйцам, при этом она предупредила, что в сыром виде можно есть только пастеризованный продукт, так как существует риск сальмонеллеза.

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