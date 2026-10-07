Треть опрошенных россиян тратит на лекарства до 1 тыс. рублей в месяц

Каждый десятый — 10% — опрошенный россиянин тратит на лекарства 5–10 тыс. рублей в месяц, при этом чаще всего ежемесячные траты в этой категории составляют до 1 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании финтех-компании «ЮMoney» и медицинской компании «Сберздоровье» (текст есть у ТАСС).«Треть опрошенных (32%) тратят на лекарства до 1 тыс. руб. в месяц. От 1 тыс. до 2 тыс. руб. оставляют в аптеках 25% граждан, от 2 тыс. до 5 тыс. руб. — 27%. Значительные суммы — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. и свыше 10 тыс. руб. расходуют лишь 10% и 6% соответственно», — рассказали эксперты.Согласно исследованию, 29% респондентов совершают покупки в аптеках несколько раз в месяц, 26% — раз в несколько месяцев, 23% — ежемесячно, 20% — пару раз в год. 2% идут за лекарствами, только когда заболевают.Чаще всего россияне покупают обезболивающие (54%) и витамины (53%). Треть приобретает жаропонижающие (32%) и антибиотики (30%), а каждый четвертый — противовирусные препараты (24%). Также высок спрос на антигистаминные и сердечно-сосудистые средства.Более половины опрошенных (55%) при первых симптомах болезни не идут к врачу, а занимаются самолечением по «старой схеме». Еще 31% ничего не делают, пуская болезнь на самотек, а 14% — обращаются за помощью к онлайн-консультанту.Решение о том, какое лекарство купить, большинство (54%) принимает после очного визита в поликлинику или частный медцентр. Однако 34% назначают препараты себе сами, а 28% полагаются на совет фармацевта у кассы. Вызывают врача на дом 19%. Еще 18% используют цифровые медицинские сервисы — консультируются с ИИ-помощниками по здоровью и/ или записываются на полноценные онлайн-приемы. 13% читают справочники, 9% ищут ответы на форумах. Сдают анализы перед покупкой лишь 5%, отмечается в исследовании.Сам выбор препарата продиктован сугубо прагматичными мотивами. Для 74% определяющим фактором является цена. Рекомендация врача важна для 46% опрошенных, а для 30% решающую роль играет скидка, акции или кешбэк. Рекомендации близких влияют на выбор 16% респондентов, а реклама — лишь на 6%. Этим же объясняется и легкость перехода на аналоги: 52% всегда соглашаются на замену, 37% делают это, если препарата нет в нескольких аптеках, и только 11% отказываются от дженериков. При этом перед покупкой 44% читают отзывы в интернете, 23% делают это иногда, а 33% полностью игнорируют чужой опыт.Об исследованииОпрос проходил в сентябре 2026 года среди 1,5 тыс. пользователей «ЮMoney». Среди них 67% мужчин и 33% женщин. Большинство опрошенных проживает в Москве (23%), в Приволжском (13%), Уральском (12%), Сибирском (11%), Центральном федеральных округах (10%), в Санкт-Петербурге (9%) и в Северо-Западном федеральном округе (9%). 42% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет, 28% — от 45 до 55 лет, 13% — от 25 до 34 лет и от 56 до 65 лет.

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