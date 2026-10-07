Названо оптимальное количество сна для снижения риска развития деменции

Давно известно, что недостаток качественного сна связан с повышенным риском развития деменции, но недавние исследования идут дальше, предлагая оптимальное количество ночного сна для минимизации риска развития деменции в более позднем возрасте.Используя данные, объединенные из 69 предыдущих исследований, группа ученых из Йоркского университета в Канаде провела статистический анализ для выявления взаимосвязи между деменцией и тремя факторами: физической активностью, временем, проведенным в сидячем положении, и продолжительностью сна. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.Все это переменные, которые мы можем контролировать, до определенной степени, и анализ данных показал, что 7-8 часов сна каждую ночь — это оптимальный вариант для минимизации риска развития деменции.Кроме того, исследователи обнаружили, что длительное сидение (более 8 часов в день) и недостаток физической активности (менее 150 минут в неделю) также связаны со значительным увеличением вероятности развития деменции.«Регулярная физическая активность, сокращение времени, проводимого в сидячем положении, и полноценный ночной сон (7-8 часов) могут быть связаны со снижением риска развития деменции и являются потенциально изменяемыми факторами в профилактике или замедлении развития деменции», — пишут исследователи.Сон менее 7 часов в сутки был связан с увеличением риска развития деменции на 18 процентов, в то время как сон более 8 часов в сутки коррелировал с увеличением на 28 процентов.Эти выводы согласуются с предыдущими исследованиями: избыток сна может быть так же вреден для здоровья, как и его недостаток.Если нужна целевая величина, то оптимальное время — от 7 до 8 часов.Однако исследователи подчеркивают, что их обзор не доказывает причинно-следственную связь — это лишь ассоциации, а не прямые взаимосвязи.Более того, разграничение между триггерами и последствиями может быть непростым: например, исследования показывают, что чрезмерная сонливость является признаком того, что болезнь Альцгеймера уже началась, а не просто фактором, провоцирующим заболевание.Добавьте к этому связь между физической активностью и рекомендациями по ограничению чрезмерного сидения — оба фактора ранее связывались с проблемами здоровья мозга — и, похоже, мы получаем набор моделей поведения, полезных для мозга.Хотя сами исследователи не проводили никаких испытаний, они указывают на пользу физических упражнений, регулярной физической активности и сна для поддержания активного кровообращения в головном мозге, удаления отходов из нейронов и защиты других частей тела, связанных с головным мозгом (например, сердца).Поскольку лекарства от деменции пока нет, а число случаев заболевания, как ожидается, будет продолжать расти в ближайшие годы, эксперты стремятся найти способы, позволяющие снизить вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.По оценкам, примерно половины всех случаев можно было бы избежать, если бы были устранены факторы риска, связанные с образом жизни.«В совокупности здоровый двигательный профиль может способствовать сосудистым, нейротрофическим и противовоспалительным эффектам, которые в совокупности поддерживают здоровье мозга и могут замедлить начало или прогрессирование деменции», — пишут исследователи.Одним из преимуществ исследования является огромное количество охваченных им людей: в общей сложности почти 4,5 миллиона человек.Примечательно также, что данные охватывают людей в возрасте до 35 лет, что значительно моложе, чем во многих других исследованиях деменции.Во всех рассмотренных исследованиях участники наблюдались с момента отсутствия деменции, а затем оценивалась частота возникновения деменции с течением времени.Однако существуют и ограничения.Рассмотренные исследования значительно различались по методам сбора и систематизации данных, и по некоторым видам поведения было больше данных, чем по другим — например, только 3 из 69 исследований были посвящены конкретно малоподвижному образу жизни .Исследователи предполагают, что одним из направлений будущих исследований может стать сбор дополнительных данных о связи между риском развития деменции и слишком долгим пребыванием в сидячем положении в течение дня.«Для лучшего понимания взаимосвязи между физической активностью, малоподвижным образом жизни и сном в контексте риска развития деменции необходимы дальнейшие исследования с участием людей среднего возраста и более длительным периодом наблюдения, включая изменения двигательной активности с течением времени», — пишут исследователи.

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