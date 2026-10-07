Врач рассказала о полезных свойствах творога

Употребление творога может стабилизировать уровень сахара в крови, рассказала диетолог Кимберли Роуз-Фрэнсис.Диетолог объяснила, что содержащийся в твороге белок стимулирует выработку инсулина, благодаря чему глюкоза проникает внутрь клеток. По словам Роуз-Фрэнсис, это помогает поддерживать устойчивый уровень сахара в крови после приема пищи.Специалистка добавила, что необезжиренный творог также способствует лучшему насыщению, так как жир замедляет пищеварение. Диетолог подчеркнула, что эта также помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, особенно есть сочетать творог с углеводсодержащими продуктами.Кроме того, творог поддерживает сахар в крови на стабильном уровне благодаря содержанию лактозы — натурального молочного сахара. Наконец, в молочном жире есть соединения, которые ученые считают препятствующими воспалению, заключила Роуз-Фрэнсис.

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