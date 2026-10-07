Опаздывают с лечением: Психотерапевт раскрыл, чем опасно самолечение тревожности

Сергей Ениколопов раскрыл НСН, что при ощущении постоянной тревоги лучше не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.Люди сегодня действительно подвержены влиянию соцсетей и стали склонны гиперболизировать каждую проблему, питаясь реакцией на нее в интернете. Об этом НСН рассказал руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов.С начала года продажи антидепрессантов выросли на 25%. Одновременно увеличился спрос на успокоительные средства и БАДы, пишут «Известия». Специалисты связывают это с ростом эмоционального неблагополучия и с тем, что люди стали свободнее обращаться за психиатрической помощью. Однако у этой тенденции есть и обратная сторона: многие начинают принимать обычные переживания за состояние, требующее лечения. Ениколопов подтвердил эту проблему.«Действительно, это все размыто, потому что огромное количество людей подвержены влиянию соцсетей. Есть те, кто обращается к врачу, и им это действительно нужно. А есть огромное количество людей, которые занимаются самодиагностикой, вываливают свои тревоги в соцсети и потом оттуда получают обратную реакцию. Это все время такая поддерживающая связь. И все больше людей, которые любое событие, может быть, даже не дотягивающее до стрессового фактора, начинают превращать в мощную проблему. Человек что-то выплескивает в Сеть и получается, что все за него волнуются, что передается и ему самому. На самом деле, если есть какая-то фоновая тревога, нужно обращаться к психологу. Там много квалифицированных людей, которые предложат способы снятия тревоги или ее уменьшения конкретно под вас», — рассказал он.При этом собеседник НСН раскрыл, что постоянный прием безрецептурных успокоительных и БАДов тоже может негативно сказаться на здоровье.«Во-первых, они вызывают привыкание. Возникает зависимость. Во-вторых, пропускается стадия, когда нужно уже серьезно лечиться, когда это первые звоночки для более серьезной, даже психиатрической проблемы. Эта проблема, кстати, отмечается во всем мире. Почти 60% пациентов опаздывают с лечением», — подытожил он.

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