Врач предупредила о главном признаке тромбоза

Терапевт, кардиолог Луиза Алиева предупредила о главном признаке тромбоза.По словам врача, один из главных признаков тромбоза — это отек конечности только с одной стороны. В этом случае одна нога становится заметно больше другой, в ней возникает ощущение распирания или тяжести. Кроме того, кожа может изменять цвет, а температура тела — повышаться, добавила доктор.Она также предупредила, что особенно внимательно к таким отекам нужно отнестись людям, которые недавно перенесли операцию или травму, а также тем, кто долго был без движения. Кроме того, риск выше у беременных и недавно родивших женщин, людей с онкологическими заболеваниями и у тех, у кого уже был тромбоз.При этом кардиолог подчеркнула, что сам по себе отек не всегда говорит о тромбозе. Алиева уточнила, что он может возникать и при хронической венозной недостаточности, болезнях суставов или после травм. Людей, которые столкнулись с этим симптомом, она призвала обращаться к врачу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки