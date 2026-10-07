Невролог рассказала, почему может дёргаться веко

Периодические непроизвольные мышечные подёргивания, в том числе мышц лица, могут возникать в любом возрасте. О причинах этого состояния в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-невролог медицинского центра «Юниклиник» Анна Чацкая.Самые частые причины — дефицит электролитов (магний, калий, кальций), чрезмерная физическая нагрузка и стресс. По словам врача, дефицит магния часто возникает из-за пониженного содержания этого элемента в современных продуктах. В условиях хронического стресса организм быстрее теряет магний и не успевает восполнять его с пищей — это может сопровождаться мышечными судорогами, головной болью и общей слабостью. При этом в биохимическом анализе крови уровень магния может оставаться в норме.Если появились периодические мышечные подёргивания, стоит проанализировать питание, уровень физической и эмоциональной нагрузки. Возможно, стоит добавить в рацион продукты, богатые магнием и калием: тыквенные семечки, сухофрукты, кунжут, орехи, зелень, отруби, цельнозерновые крупы, бобовые и морепродукты. Также подёргивания могут быть спровоцированы избытком кофеинсодержащих напитков и, как следствие, дефицитом кальция.Врач советует обратиться к специалисту, если наблюдается стойкое подёргивание мышц века или других мимических мышц с одной стороны, а также непроизвольное зажмуривание одного или обоих глаз. На приёме доктор оценит состояние и определит необходимые дополнительные исследования. При этом изолированно подёргивание века не может быть симптомом жизнеугрожающего заболевания — зачастую оно связано с несбалансированным питанием, избытком кофеина и стрессом.

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