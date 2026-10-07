Если едите эти 8 продуктов, у вас не будет хронического воспаления в организме
Какими бы разнообразными ни были симптомы воспалений, столь же многочисленны и сопровождающие их заболевания. Хорошо, что есть продукты, предотвращающие воспаления в организме.
Видны некоторые воспалительные заболевания, например при поражении кожи при дерматите или конъюнктивы глаз при конъюнктивите. Другие выражаются через симптомы – например, астма, ревматизм или воспалительные заболевания кишечника. Аутоиммунные заболевания также тесно связаны с воспалительными реакциями.
Восемь продуктов для борьбы с воспалением
Зеленые листовые овощи
"Будь то шпинат, мангольд или виды капусты, такие как капуста, зеленые овощи благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам помогают нам бороться с воспалениями", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Ягода
Ягоды – настоящие суперпродукты. Чем интенсивнее окрашен фрукт, тем больше вероятность, что он защитит от воспаления. Когда дело доходит до цвета, ягодам действительно не нужно прятаться. Черника, в частности, защищает от патогенных воспалений благодаря своим антиоксидантам.
Апельсины и лимоны
Цитрусовые — настоящие витаминные бомбы, укрепляющие иммунитет.
"Они защищают не только от простуды, но и от воспалительных заболеваний", - объясняет Андреева.
Бобовые
Фасоль, чечевица и горох содержат клетчатку, которая может снизить уровень воспаления.
Оливковое масло
Лучше всего использовать масло холодного отжима, которое подходит не только для салатов, но и им можно поливать готовые блюда.
"По возможности балуйте себя им каждый день, поскольку оливковое масло не только содержит антиоксиданты, но и способно замедлять работу ферментов, усугубляющих воспаление".
Йогурт и квашеная капуста
Пробиотические продукты, такие как йогурт или квашеная капуста, гарантируют, что кишечная флора останется сильной и здоровой. Многие из нас до сих пор недооценивают, насколько важен здоровый кишечник для общего состояния здоровья.
Скумбрия и лосось
Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, снижают уровень воспаления и могут успокоить скрытое воспаление, которое является лишь предвестником более серьезных заболеваний.
"Рекомендуется две-три порции рыбы в неделю".
Орехи
Миндаль содержит много витамина Е и фолиевой кислоты, а бразильские орехи — единственный надежный растительный источник селена. Вот почему людям, соблюдающим веганскую диету, следует чаще перекусывать ими. Он также содержит много антиоксидантов.
"Грецкие орехи содержат идеальное сочетание жирных кислот омега-3 и омега-6 и защищают кровеносные сосуды от воспалений".
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