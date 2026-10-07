Врач назвала опасные последствия перенесенного коронавируса

Врач-терапевт высшей квалификации, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа назвала одно из самых опасных последствий коронавируса для организма. В беседе с «Царьградом» она предупредила, что из-за перенесенного заболевания может наблюдаться повышенный уровень D-димера (маркер тромбообразования), густая кровь и высокий риск сосудистых катастроф.Уточняется, что COVID-19 оставляет след практически в каждом органе человека. Вирусные белки оседают в тканях, а иммунная система продолжает с ними бороться, вырабатывая большое количество антител. Из-за такой белковой нагрузки тромбоцитов становится больше, они увеличиваются в размерах, а ресурсов для разрушения избыточных белков не хватает.«Ковид — это постоялец, нашедший себе хозяина. Он расселился повсюду: в соединительной ткани, сосудах, костях, голове. Иммунная система видит в нем чужеродное тело, пытается избавиться и производит те самые белки», — объяснила врач.

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