Дерматолог объяснил, почему появляются красные пятна на коже

Красные пятна на коже могут возникать по десяткам причин — от безобидной реакции на стресс до серьёзных заболеваний. О них «Чемпионату» рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог медицинского центра «Юниклиник» Полина Васильева.С медицинской точки зрения покраснение кожи называется эритемой. Это ограниченное поражение, вызванное расширением кровеносных сосудов: объём крови в капиллярах растёт и они начинают просвечивать сквозь кожу. К физиологическим причинам относятся стресс и сильные эмоции, физические нагрузки, перегрев или переохлаждение, массаж и согревающие процедуры, а также приём некоторых лекарств. Если покраснение появилось после душа, тренировки или волнения и прошло в течение часа, беспокоиться, скорее всего, не о чем.Однако пятна могут быть симптомом инфекционных заболеваний — кори, скарлатины и других. Врач просит не заниматься самодиагностикой, поскольку различить высыпания бывает непросто. Также покраснения встречаются при грибковых инфекциях, например при розовом лишае Жибера или микозах.Чаще всего причиной покраснения кожи являются аллергические реакции. Для них характерны зудящие пятна разных форм и размеров, кожа может шелушиться и отекать. Выделяют контактный дерматит, когда пятна появляются на участке, соприкасавшемся с раздражителем, и токсидермию, при которой аллерген попадает внутрь организма и покраснения распространяются по всему телу. Также распространена крапивница — острая реакция на продукты, лекарства или укусы насекомых.Если пятна появляются регулярно, сопровождаются зудом и шелушением, речь может идти о хронических заболеваниях: псориазе, атопическом дерматите, экземе, нуммулярном дерматите или розацеа.Дерматолог перечислила признаки, при которых откладывать визит к врачу опасно: пятно быстро увеличивается или меняет форму, появились множественные высыпания без видимой причины, сыпь сопровождается температурой или недомоганием, покраснение не проходит несколько дней или недель. Отдельно насторожить должны тёмный или чёрный оттенок, асимметричная форма и неровные края — это повод исключить онкологию. При покраснении после укуса клеща нужно срочно обратиться к врачу для исключения болезни Лайма.«Если пятна появляются регулярно, не проходят длительное время или сопровождаются другими тревожными симптомами — запишитесь на консультацию к дерматологу. Главное правило: не занимайтесь самодиагностикой и не назначайте себе лечение самостоятельно», — заключает Полина Васильева.

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