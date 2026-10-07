Назван оптимальный продукт для заедания тревоги

Нутрициолог Наталья Лясковская рассказала, какой продукт можно считать оптимальным для перекуса, если у человека возникло желание что-то съесть во время приступа тревоги. Его специалистка назвала в беседе с «Лентой.ру».По мнению Лясковской, если человеку хочется что-то съесть, когда он чувствует сильную тревожность, лучше выбирать натуральный греческий йогурт без сахара или яблоки, а не шоколад, печенье или конфеты.Специалистка добавила, что нередко люди заедают не только тревогу, но и усталость, перенапряжение и раздражение. Однако Лясковская предупредила, что привычка заглушать неприятные эмоции едой может привести к расстройству пищевого поведения и только добавить новые проблемы. Вместо перекусов нутрициолог посоветовала в таком случае прогуляться, заняться физической активностью, пообщаться с друзьями, почитать приятную книгу или принять теплую ванну«Продукта, который способен снизить тревогу, не существует. Нужно разобраться, чем вызвано переживание и есть ли для него реальные основания. Если самостоятельно справиться не получается, стоит обратиться за поддержкой к психологу», — также добавила нутрициолог.

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