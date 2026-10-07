Нефролог объяснила, на какие проблемы могут указывать отёки под глазами
По словам специалиста, в первую очередь такая проблема заставляет думать о почечной (renal) патологии. Это может быть развёрнутый нефротический синдром с массивной протеинурией и гипоальбуминемией либо далеко зашедшая хроническая болезнь почек (ХБП), когда до заместительной терапии остаётся немного.
Как отмечает эксперт, периорбитальная отёчность — это всегда междисциплинарная история. Далеко не последнее место здесь занимают эндокринные нарушения, в первую очередь патология щитовидной железы и нарушения углеводного обмена. Кроме того, спектр причин весьма широк: не стоит забывать о кардиальной и аллергической природе отёка.
По мнению нефролога, рутинная практика также вносит свои коррективы. Нередко за отёками под глазами стоит банальная алиментарная провокация — избыток соли и жидкости накануне. Ситуация усугубляется горизонтальным положением во сне, когда жидкость перераспределяется в периорбитальную клетчатку.
По этой причине ключевая задача клинициста — не пугать пациента раньше времени, но и не пропустить ту самую «красную линию», за которой безобидное лицо поутру превращается в первый симптом серьёзного системного заболевания. Врач подчёркивает, что стойкий, нарастающий или рецидивирующий отёк — это всегда повод для дообследования, а не для самодиагностики.
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