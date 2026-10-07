Яблочный или апельсиновый? Нутрициолог рассказал какой сок полезнее

Апельсиновый сок может быть частью здорового питания. Он содержит витамин С, который важен для иммунной системы, а также другие витамины, минералы и антиоксиданты. При употреблении яблочного сока имеет смысл учитывать несколько моментов, чтобы извлечь выгоду из его преимуществ и минимизировать недостатки.Однако не следует забывать, что как апельсиновый, так и яблочный сок также содержит много фруктозы. Чрезмерное употребление фруктовых соков связано с высоким потреблением сахара, что может иметь негативные последствия для здоровья."Свежевыжатый апельсиновый или яблочный сок содержит больше питательных веществ, чем покупной апельсиновый сок, который часто обогащается добавлением сахара и консервантов", - говорит врач-нутрициолог Никита Котельницкий специально для МедикФорум.Полезен ли апельсиновый сок? Взгляд на аспекты здоровьяЕсли вы хотите включить апельсиновый сок в свой рацион, разумно пить свежевыжатый сок в умеренных количествах, а в противном случае сосредоточиться на употреблении цельных фруктов. Они содержат клетчатку и помогают поддерживать более стабильный уровень сахара в крови.Апельсиновый сок может быть хорошим источником витамина С и, следовательно, энергии, что делает его освежающим вариантом завтрака."Фруктовый сок способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, витамин С может увеличить усвоение железа из растительных продуктов, таких как зерновые или овсянка".Сок также содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и каротиноиды. В результате апельсиновый сок помогает расщеплять жир. Эти соединения могут помочь уменьшить воспаление и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Каротиноиды также оказывают положительное влияние на здоровье глаз.Хотя апельсиновый сок не должен быть вашим основным источником минералов, он все же может помочь удовлетворить ваши ежедневные потребности в определенных минералах. Он содержит, помимо прочего, калий, магний, кальций и фосфор."Эти минералы поддерживают, например, регуляцию артериального давления, работу мышц и нервов, а также здоровье костей".Несмотря на содержащиеся в нем питательные вещества и пользу для здоровья, имейте в виду, что апельсиновый сок имеет сопоставимое количество калорий с сладкими газированными напитками из-за высокого содержания фруктозы.Яблочный сок"Яблочный сок можно считать полезным как часть сбалансированной диеты, если его употреблять в умеренных количествах. Он содержит витамин С, антиоксиданты и калий, которые благотворно влияют на иммунную систему, здоровье клеток и регуляцию артериального давления".Однако следует знать, что в яблочном соке много сахара, что может привести к чрезмерному потреблению калорий и проблемам с зубами.Правильное обращение с яблочным сокомУмеренность имеет ключевое значение: чтобы контролировать уровень сахара и калорий, потребляйте яблочный сок только в умеренных количествах.Выбирайте натуральный несладкий сок. Убедитесь, что выбранный вами яблочный сок приготовлен без добавления сахара, чтобы не переедать калориями.Добавьте воду. Всегда разбавляйте яблочный сок небольшим количеством воды, чтобы уменьшить содержание сахара.Ешьте целые яблоки. Чтобы получить пользу от клетчатки, выбирайте целые яблоки вместо сока.Меняйте свой выбор Не думайте о яблочном соке как о единственном источнике витаминов и минералов. Вместо этого ешьте разнообразную здоровую пищу и фрукты.

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