Врач развеяла миф о пользе одного вида масла

Врач-кардиолог Мэй Бакир развеяла миф о пользе кокосового масла для здоровья. В беседе с Men's Journal она объяснила, как этот продукт влияет на состав крови.Бакир отметила, что кокосовое масло на 90 процентов состоит из насыщенных жиров. Она объяснила, что в столовой ложке этого продукта обычно содержится около 15 граммов жира, из которых 12 граммов — насыщенные жиры, значительно повышающие уровень «плохого» холестерина. Это, в свою очередь, может привести к накоплению холестериновых бляшек внутри артерий, сужению сосудов, ограничению кровотока и, как следствие, повышению риска развития сердечного приступа и инсульта, предупредила врач.Для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы Бакир предложила заменять богатые насыщенными жирами кокосовое и сливочное масла, а также говяжий жир альтернативными вариантами — жидкими растительными маслами нетропического происхождения. «Это снижает уровень "плохого" холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний», — заключила кардиолог.

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