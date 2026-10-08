Гинеколог Бекова посоветовала сдавать спермограмму перед зачатием

Часто пары, столкнувшиеся с бесплодием, слышат диагноз «идиопатическое бесплодие», что означает отсутствие явных причин после сдачи базовых анализов. О том, на какие факторы обратить внимание, рассказала врач-акушер-гинеколог, хирург, к.м.н. Мадина Бекова.«Нельзя забывать и о "мужском факторе", на который сегодня приходится до 50% случаев бесплодия, что требует сдачи расширенной спермограммы с оценкой морфологии по Крюгеру, а не просто подсчета количества сперматозоидов», — рассказала эксперт.Она также добавила, что стандартное УЗИ и базовый гормональный профиль далеко не всегда показывают истинную картину того, что происходит внутри женского таза.«Одной из самых частых скрытых причин является "немая" форма эндометриоза, которая может не давать болевого синдрома, но создает токсичную среду для яйцеклетки и сперматозоидов. Мелкие очаги эндометриоза на брюшине невозможно увидеть на УЗИ, их можно обнаружить и удалить только во время диагностической лапароскопии», — отметила врач.По ее мнению, еще один часто упускаемый фактор — хронический эндометрит, то есть вялотекущее воспаление слизистой матки, которое действует как внутриматочная спираль, не давая эмбриону прикрепиться.«Кроме того, проверять маточные трубы только на проходимость недостаточно: они должны сохранять правильную перистальтику, чтобы продвигать яйцеклетку, а эта функция часто нарушается после скрытых инфекций. Часто игнорируется состояние овариального резерва женщины, который может критически снижаться даже до 30 лет на фоне абсолютно регулярного менструального цикла», — объяснила Бекова.Специалист подчеркнула, что скрытые аутоиммунные процессы или нарушения свертываемости крови (тромбофилии) могут приводить к микротромбозам в сосудах, питающих матку, срывая беременность на самых ранних сроках.«Мы также регулярно сталкиваемся с психологическим фактором, когда на фоне хронического стресса высокий уровень кортизола буквально блокирует овуляцию на уровне головного мозга. Избыточные физические нагрузки, жесткие диеты или критическое снижение массы тела в погоне за трендами также моментально отключают репродуктивную функцию как "необязательную" для выживания», — резюмировала гинеколог.

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