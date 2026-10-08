Врач назвала частую ошибку при выборе полезных продуктов в магазине
Специалист отметила, что люди подсознательно связывают небольшой срок хранения с натуральностью и пользой продукта, хотя на самом деле это не самая рабочая тактика. «Мы ищем простые ориентиры, и один из главных маркеров "натуральности" — дата на упаковке», — объяснила Павлова.
При выборе продуктов врач посоветовала сравнивать состав и пищевую ценность нескольких похожих товаров, обращать внимание на порядок ингредиентов и количество добавок. При этом короткий срок хранения сам по себе не говорит о пользе продукта, а цельные продукты, такие как овощи, фрукты, мясо и крупы, обычно являются более предпочтительным выбором независимо от срока, в течение которого они могут храниться.
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