Соединение граната улучшает функцию сердца у мышей с сердечной недостаточностью

Каждый раз после употребления граната, кишечные бактерии могут вырабатывать природный метаболит, называемый уролитином А. Это малоизвестное соединение производит настоящий фурор.В последние годы ученые уделяют пристальное внимание уролитину А, поскольку он, по-видимому, обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противоопухолевыми и омолаживающими свойствами.Первые исследования на людях даже показывают, что уролитин А может помочь организму удалять старые или поврежденные участки клеток, тем самым улучшая их общее состояние.Впервые исследователи из Королевского колледжа Лондона (KCL) обнаружили доказательства того, что уролитин А может активировать белок, играющий ключевую роль в здоровье сердца.Согласно пресс-релизу KCL, в экспериментах на мышах с ригидностью и сердечной недостаточностью уролитин А улучшил показатели функции сердца на целых 80 процентов по сравнению с животными, не получавшими лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Полученные результаты вселяют в ученых надежду на то, что уролитин А может стать ранее неизвестным вариантом лечения распространенной формы сердечной недостаточности.Это называется сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (HFpEF) — сердечно-сосудистым заболеванием, при котором сердце все еще нормально сокращается, но слишком жесткое, чтобы должным образом расслабиться во время фазы наполнения.Это очень сложно поддается лечению. Возможно, уролитин А мог бы помочь восполнить этот пробел.«Это открывает захватывающие перспективы для разработки новых методов лечения, которые улучшат клинические результаты и качество жизни людей, страдающих этим заболеванием», — говорит соавтор исследования Джозеф Бургойн. «Хотя недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что людям следует употреблять гранаты для лечения сердечной недостаточности, эти результаты позволяют предположить, что диетические подходы, которые усиливают выработку уролитина А, могут помочь облегчить это состояние».Исследование основывалось на работах, проведенных на мышах, а также на образцах ткани сердца человека, полученных из стволовых клеток в лабораторных условиях.У мышей с жестким и ослабленным сердцем уролитин А уменьшал рубцевание в сердце и способствовал правильному расслаблению органа между сокращениями.В конечном итоге это снизило давление внутри сердца, которое в противном случае может привести к скоплению жидкости и опасному увеличению его размеров.Чтобы проверить, могут ли эти обнадеживающие результаты распространяться на наш вид, Бургойн и его коллеги протестировали уролитин А на выращенной в лаборатории ткани человеческого сердца.Действительно, метаболит способствовал более быстрому сокращению и расслаблению сердечной ткани, вероятно, за счет активации белка под названием PKGI?.Этот белок участвует в снижении артериального давления и помогает сердцу расслабиться после сокращения.«Наши результаты выявляют совершенно новую терапевтическую мишень и показывают, что уролитин А может активировать этот путь для улучшения расслабления сердца и снижения тяжести заболевания», — объясняет Бургойн.В настоящее время существует очень мало доступных методов лечения для людей, живущих с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса.Многие существующие методы лечения сердечной недостаточности направлены на то, чтобы помочь ослабленному органу продолжать перекачивать кровь. Но у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса это не является проблемой.В этом состоянии сердце продолжает нормально перекачивать кровь, но ему трудно расслабиться между ударами.«Этот тип сердечной недостаточности становится все более распространенным по мере старения населения и роста показателей ожирения и диабета», — объясняет Бургойн. «Несмотря на растущую распространенность заболевания, возможности лечения остаются ограниченными, поскольку болезнь сложна и значительно различается у разных пациентов».Для того чтобы определить, действительно ли уролитин А помогает в лечении сердечной недостаточности у реальных пациентов с ХСН с сохраненной фракцией выброса, потребуется рандомизированное контролируемое исследование с участием большой и разнообразной когорты пациентов.В данном исследовании основное внимание уделялось только самцам мышей, хотя женщины чаще страдают от сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса, чем мужчины.Однако доклинические исследования показывают, что существуют зависимые от пола различия в том, как сердце грызунов реагирует на метаболический и гипертонический стресс.Поэтому неясно, распространятся ли эти результаты на женщин.«Хотя эти результаты многообещающие, польза пока наблюдалась только на животных и искусственно созданных человеческих тканях, поэтому необходимы клинические испытания с участием людей, чтобы проверить, эффективен ли этот подход для пациентов», — говорит Джеймс Лейпер из Британского кардиологического фонда. «Тем временем, здоровое, сбалансированное питание остается одним из лучших способов позаботиться о своем сердце. Употребление достаточного количества фруктов и овощей связано с улучшением здоровья сердца, но важно помнить, что ни один продукт сам по себе не может предотвратить или вылечить сердечные заболевания».

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