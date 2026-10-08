Исследование показало, что скандинавская диета может помочь прожить дольше

Многие слышали о средиземноморской диете и ее многочисленных преимуществах для здоровья, но существует еще одна европейская система питания, которая также может помочь прожить дольше.Это называется скандинавской диетой, и она основана на традиционных продуктах питания Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.Она имеет много общего со средиземноморской диетой, но по сути является её версией для холодного климата. Иногда её называют «средиземноморской диетой севера».В основном, блюда вегетарианские и, как правило, содержат традиционные продукты скандинавской культуры, такие как жирная рыба и корнеплоды.Это означает предпочтение рапсового масла оливковому, овса и ржи пшенице и рису, а также груш и яблок апельсинам и бананам.Новое исследование дополняет растущее количество доказательств того, что здоровая скандинавская диета может помочь вам прожить дольше.Датские исследователи использовали данные о состоянии здоровья более чем 64 000 человек среднего и старшего возраста в Швеции для моделирования долгосрочного рандомизированного исследования, сравнивающего различные диетические вмешательства.По результатам их гипотетического анализа, строгое следование принципам здорового скандинавского питания может значительно снизить риск смерти от любой причины в течение 24 лет.Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition .Они поддерживают результаты систематического обзора 2025 года, который показал, что у людей, чьи пищевые привычки в большей степени соответствовали скандинавской диете, был более низкий риск смертности от всех причин, сердечно-сосудистой смертности и смертности от рака по сравнению с теми, кто придерживался диеты в меньшей степени.Полученные результаты также частично подтверждают данные недавнего рандомизированного контролируемого исследования (РКИ) среди взрослых жителей Швеции с преддиабетом или диабетом 2 типа.В этом эксперименте некоторые участники заменили белый хлеб и макароны овсяной кашей и ржаным хлебом. Они использовали рапсовое масло вместо сливочного и ели выращенные на местной ферме продукты, такие как яблоки, ягоды и капуста. Они также употребляли в пищу жирную рыбу, например, лосося.Те, кто придерживался этой здоровой скандинавской диеты, превзошли рекомендации по питанию 2012 года в снижении содержания жира в печени, показателей ферментов печени, массы тела, уровня глюкозы в крови и показателей липидного обмена.«Здоровая скандинавская диета дала наилучшие результаты среди участников исследования с диабетом: количество жира в печени уменьшилось более чем на 20 процентов, а контроль уровня сахара (глюкозы) в крови улучшился за год», — заявил в 2025 году ведущий автор рандомизированного контролируемого исследования Ульф Рисерус ??из Уппсальского университета в Швеции. «Более половины участников также отметили ремиссию жировой болезни печени. Это делает данные результаты одинаково важными как для людей с неалкогольной жировой болезнью печени, так и для людей с диабетом 2 типа».По сравнению со средиземноморской диетой, исследований, посвященных долгосрочным последствиям скандинавской диеты для здоровья, гораздо меньше, и, к сожалению, на исследования требуется время.Недавнее исследование из Дании не является клиническим испытанием, но представляет собой остроумный статистический метод, позволяющий изучить долгосрочный потенциал скандинавской диеты, не дожидаясь завершения 20-летнего исследования.Таким образом, исследователи сравнили рекомендации по питанию в скандинавских странах с более традиционной скандинавской диетой.Примечательно, что новое исследование не выявило явного снижения числа серьезных заболеваний печени при соблюдении здоровой скандинавской диеты по сравнению с рекомендациями по здоровью, принятыми в странах Северной Европы в 2023 году.Однако исследование выявило существенную разницу в оценках смертности от всех причин.По сравнению с общими рекомендациями по охране здоровья, здоровая скандинавская диета была связана с уменьшением риска смерти от любой причины на 4 процента в течение следующих 24 лет.По сравнению с отсутствием диетических вмешательств, это было связано с уменьшением риска смертности от всех причин на 6 процентов.При более детальном изучении конкретных подгрупп исследователи обнаружили доказательства того, что некоторым людям здоровая скандинавская диета может принести больше пользы, чем другим.В группе с лучшими прогнозируемыми показателями смертности наблюдалась несколько более высокая доля женщин и взрослых старше 65 лет с гипертонией и диабетом.При этом в этой группе было меньше представлено тех, кто занимался спортом не менее двух часов в неделю и потреблял меньше алкоголя.Однако подобные нюансы необходимо будет проверить в будущих исследованиях. Данное исследование основано на гипотетических вмешательствах, в рамках которых человек строго придерживается одной и той же диеты в течение десятилетий.Однако скандинавскую и средиземноморскую диеты объединяют гораздо больше, чем разделяют, и средиземноморская диета также связана со значительно более низким риском заболеваний и смертности.Ведущий автор недавнего исследования, Майкл Фриден из Орхусского университета, считает, что есть веские основания полагать, что традиционная скандинавская диета, богатая ягодами, ненасыщенными жирами и пищевыми волокнами, полезна для здоровья человека.Фриден недавно написала статью для The Conversation вместе с Кристиной К. Дам и Даниэлем Борхом Ибсеном, в которой обсуждала, почему скандинавская диета может помочь вам жить дольше, а также более экологично.«Для людей, живущих в Северной Европе, например, в Великобритании, этот более скандинавский способ питания может оказаться даже более простым в соблюдении, чем средиземноморская диета, учитывая, что многие ингредиенты уже выращиваются на местном уровне и хорошо знакомы», — пишут авторы. «Кроме того, поскольку в основе такого питания лежат продукты, выращенные и добытые недалеко от дома, а не привезенные издалека, этот способ питания, как правило, в большей степени поддерживает местное производство продуктов питания. Таким образом, он потенциально может быть более благоприятным для климата».Возможно, два по цене одного.

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