Исследование показало, что скандинавская диета может помочь прожить дольше
Это называется скандинавской диетой, и она основана на традиционных продуктах питания Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.
Она имеет много общего со средиземноморской диетой, но по сути является её версией для холодного климата. Иногда её называют «средиземноморской диетой севера».
В основном, блюда вегетарианские и, как правило, содержат традиционные продукты скандинавской культуры, такие как жирная рыба и корнеплоды.
Это означает предпочтение рапсового масла оливковому, овса и ржи пшенице и рису, а также груш и яблок апельсинам и бананам.
Новое исследование дополняет растущее количество доказательств того, что здоровая скандинавская диета может помочь вам прожить дольше.
Датские исследователи использовали данные о состоянии здоровья более чем 64 000 человек среднего и старшего возраста в Швеции для моделирования долгосрочного рандомизированного исследования, сравнивающего различные диетические вмешательства.
По результатам их гипотетического анализа, строгое следование принципам здорового скандинавского питания может значительно снизить риск смерти от любой причины в течение 24 лет.
Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition .
Они поддерживают результаты систематического обзора 2025 года, который показал, что у людей, чьи пищевые привычки в большей степени соответствовали скандинавской диете, был более низкий риск смертности от всех причин, сердечно-сосудистой смертности и смертности от рака по сравнению с теми, кто придерживался диеты в меньшей степени.
Полученные результаты также частично подтверждают данные недавнего рандомизированного контролируемого исследования (РКИ) среди взрослых жителей Швеции с преддиабетом или диабетом 2 типа.
В этом эксперименте некоторые участники заменили белый хлеб и макароны овсяной кашей и ржаным хлебом. Они использовали рапсовое масло вместо сливочного и ели выращенные на местной ферме продукты, такие как яблоки, ягоды и капуста. Они также употребляли в пищу жирную рыбу, например, лосося.
Те, кто придерживался этой здоровой скандинавской диеты, превзошли рекомендации по питанию 2012 года в снижении содержания жира в печени, показателей ферментов печени, массы тела, уровня глюкозы в крови и показателей липидного обмена.
«Здоровая скандинавская диета дала наилучшие результаты среди участников исследования с диабетом: количество жира в печени уменьшилось более чем на 20 процентов, а контроль уровня сахара (глюкозы) в крови улучшился за год», — заявил в 2025 году ведущий автор рандомизированного контролируемого исследования Ульф Рисерус ??из Уппсальского университета в Швеции. «Более половины участников также отметили ремиссию жировой болезни печени. Это делает данные результаты одинаково важными как для людей с неалкогольной жировой болезнью печени, так и для людей с диабетом 2 типа».
По сравнению со средиземноморской диетой, исследований, посвященных долгосрочным последствиям скандинавской диеты для здоровья, гораздо меньше, и, к сожалению, на исследования требуется время.
Недавнее исследование из Дании не является клиническим испытанием, но представляет собой остроумный статистический метод, позволяющий изучить долгосрочный потенциал скандинавской диеты, не дожидаясь завершения 20-летнего исследования.
Таким образом, исследователи сравнили рекомендации по питанию в скандинавских странах с более традиционной скандинавской диетой.
Примечательно, что новое исследование не выявило явного снижения числа серьезных заболеваний печени при соблюдении здоровой скандинавской диеты по сравнению с рекомендациями по здоровью, принятыми в странах Северной Европы в 2023 году.
Однако исследование выявило существенную разницу в оценках смертности от всех причин.
По сравнению с общими рекомендациями по охране здоровья, здоровая скандинавская диета была связана с уменьшением риска смерти от любой причины на 4 процента в течение следующих 24 лет.
По сравнению с отсутствием диетических вмешательств, это было связано с уменьшением риска смертности от всех причин на 6 процентов.
При более детальном изучении конкретных подгрупп исследователи обнаружили доказательства того, что некоторым людям здоровая скандинавская диета может принести больше пользы, чем другим.
В группе с лучшими прогнозируемыми показателями смертности наблюдалась несколько более высокая доля женщин и взрослых старше 65 лет с гипертонией и диабетом.
При этом в этой группе было меньше представлено тех, кто занимался спортом не менее двух часов в неделю и потреблял меньше алкоголя.
Однако подобные нюансы необходимо будет проверить в будущих исследованиях. Данное исследование основано на гипотетических вмешательствах, в рамках которых человек строго придерживается одной и той же диеты в течение десятилетий.
Однако скандинавскую и средиземноморскую диеты объединяют гораздо больше, чем разделяют, и средиземноморская диета также связана со значительно более низким риском заболеваний и смертности.
Ведущий автор недавнего исследования, Майкл Фриден из Орхусского университета, считает, что есть веские основания полагать, что традиционная скандинавская диета, богатая ягодами, ненасыщенными жирами и пищевыми волокнами, полезна для здоровья человека.
Фриден недавно написала статью для The Conversation вместе с Кристиной К. Дам и Даниэлем Борхом Ибсеном, в которой обсуждала, почему скандинавская диета может помочь вам жить дольше, а также более экологично.
«Для людей, живущих в Северной Европе, например, в Великобритании, этот более скандинавский способ питания может оказаться даже более простым в соблюдении, чем средиземноморская диета, учитывая, что многие ингредиенты уже выращиваются на местном уровне и хорошо знакомы», — пишут авторы. «Кроме того, поскольку в основе такого питания лежат продукты, выращенные и добытые недалеко от дома, а не привезенные издалека, этот способ питания, как правило, в большей степени поддерживает местное производство продуктов питания. Таким образом, он потенциально может быть более благоприятным для климата».
Возможно, два по цене одного.
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