Сексологи рассказали о выборе оптимальной позы для секса

Семейный психолог Иэн Кернер и сексолог Эрика Смит рассказали, какие позы в сексе считаются самыми лучшими. Их слова приводит Men's Health.Кернер рассказала, что выбор позиции зависит от цели, которую ставит перед собой пара в определенный момент. Так, для достижения женского оргазма она посоветовала выбирать положения, в которых будет возможна стимуляция клитора. Для эротических игр с подчинением и доминированием, по ее мнению, подходят позы, в которых у одного из партнеров скованны движения.Смит добавила, что не нужно бояться позиций, которые со стороны выглядят странно или слишком трудно. По ее словам, с первого раза у партнеров может не получиться полноценный половой акт, но зато они получат новые совместные впечатления.

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