Рецепт витаминного порошка из тыквы разработали в сибирском университете

Специалисты Сибирского госуниверситета науки и технологий имени академика Решетнева придумали способ обогащать витаминами разнообразные продукты. Для этого достаточно добавить в хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты или молочку порошок, созданный по технологии вуза из растительного сырья.Методику получения витаминного порошка разработали студенты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.Технология позволяет сохранить до 90 процентов полезных биологически активных веществ исходного сырья. Витаминный порошок, о котором идет речь, можно получать из разных растений. В первую очередь разработчики опробовали тыкву. Получилась добавка с высоким содержанием витаминов С, А и пищевых волокон.Технология предполагает всего два этапа производства. Первый - это конвекционная сушка сырья при относительно низкой (щадящие 65 градусов) температуре. Второй - размалывание до порошкообразного состояния в специальном аппарате, который измельчает высушенный продукт без его перегрева и окисления.Получается концентрат полезных веществ. Добавляя его в фарш или тесто, можно существенно увеличить пищевую ценность продукта. Его привычный вкус при этом не меняется, цитирует агентство разработчиков проекта.

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