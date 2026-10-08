Врач назвала неочевидный фактор долголетия

Состояние мышц влияет не только на физическую силу, но и на продолжительность жизни, считает врач-эндокринолог Юсуповской больницы Татьяна Арчакова. Неочевидный фактор, влияющий на долголетие, она назвала в беседе с «Лентой.ру».По словам Арчаковой, современные исследования заставляют врачей по-новому смотреть на роль мышечной ткани в организме. Согласно этим данным, мышцы нужны организму не только для красоты, устойчивости и силы. От них также может зависеть количество и качество прожитых лет. «Мышцы стали рассматриваться как орган долголетия», — подчеркнула доктор.По мнению врача, потеря мышц может стать серьезной проблемой. Этот процесс считается естественной частью старения, но иногда он становится патологическим — такое состояние называют саркопенией. Она характеризуется постепенным снижением количества и качества мышц, а также их постепенным замещением жировой тканью.Арчакова предупредила, что при саркопении повышается риск падений и переломов, а также растет вероятность появления осложнений, угрожающих жизни. Кроме того, саркопения связана с хроническим воспалением, инсулинорезистентностью, нарушением контроля уровня глюкозы и ожирением.

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