Вот что делать, если долго не можете заснуть

Попробуйте методы релаксации, такие как дыхательные упражнения, избегайте экранов перед сном и сделайте свою спальню уютной. Также может оказаться полезным регулярный цикл сна и бодрствования и перенос мыслей в список дел.Обратите внимание на гигиена сна, избегайте позднего, тяжелого приема пищи и интенсивных тренировок.Если вы не можете заснуть в постели, встаньте и займитесь чем-нибудь расслабляющим, прежде чем повторить попытку. Помните, что время от времени у вас могут возникнуть проблемы со сном, но если они не исчезнут, обратитесь за профессиональной помощью.Советы для спокойной ночи: что делать, если не можешь заснутьВы не можете заснуть, часы продолжают тикать, а ваши мысли, кажется, ходят кругами, и вы думаете, что проведете сегодня ночь. Не волнуйтесь, есть несколько полезных вещей, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить спокойный ночной сон, даже если поначалу сон не удается.Техники релаксации: если мысли не хотят останавливаться, можно сознательно расслабиться. Попробуйте дыхательные упражнения или прогрессивную мышечную релаксацию."Сделайте глубокий вдох и медленно сосчитайте до пяти на вдохе и еще раз до пяти на выдохе. Почувствуйте, как ваше тело расслабляется, сосредоточившись на дыхании", - говорит врач-общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Цифровой тайм-аут: голубоватый свет экранов может нарушить работу ваших внутренних часов и затруднить засыпание. Постарайтесь избегать экранов как минимум за час до сна."Вместо этого вы можете почитать книгу или послушать тихую музыку, чтобы успокоиться".Комфортная обстановка для сна: убедитесь, что в вашей спальне созданы комфортные условия для отдыха. Удобная кровать, плотные шторы и приятная атмосфера. Комнатная температура может творить чудеса. Уменьшите отвлекающие шумы, используя затычки для ушей или включив тихую фоновую музыку.Регулярный цикл сна и бодрствования. Ваше тело любит привычки, поэтому старайтесь каждый день вставать и ложиться спать в одно и то же время . Делая это, вы помогаете своему организму выработать стабильный ритм сна."Будьте осторожны и не слишком сильно отклоняйтесь от этого распорядка на выходных, так как это может сбить с толку ваши внутренние часы".Передайте мысли на аутсорсинг: если ваши мысли не прекращаются, составьте список дел на следующий день. Записывайте все задачи и идеи, которые приходят в голову. Это поможет вам успокоиться, зная, что на следующий день вы ничего не забудете.Гигиена сна: обратите внимание на гигиену сна. Избегайте тяжелой еды, кофеина и алкоголя перед сном. Однако легкие закуски, такие как банан или кусок цельнозернового хлеба, могут быть полезны."Физические упражнения полезны для вашего тела, но старайтесь избегать интенсивных упражнений поздно вечером, так как это может повысить уровень вашей энергии".Вставайте, когда необходимо: если вы лежите в постели более 20–30 минут и не можете заснуть, встаньте и выйдите из спальни. Займитесь чем-нибудь расслабляющим, например почитайте и возвращайтесь в постель только тогда, когда снова почувствуете сонливость.

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