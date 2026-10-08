Офтальмолог дала важные советы по сохранению зрения у детей

Наблюдать за зрением ребенка необходимо с первого года его жизни. Если миопию установили, то обследоваться надо каждые шесть месяцев, рассказала в интервью НСН врач-офтальмолог Наталья Шилова.«Наблюдение за состоянием глаз начинается уже на первом году жизни. Примерно к трем годам можно оценивать зрение каждого глаза с помощью подходящих по возрасту тестов. Частота дальнейших осмотров зависит от результатов обследования», — уточнила специалист.При уже установленной миопии контроль нужен каждые шесть месяцев, иногда чаще. Если ребенок начал щуриться, приближать предметы к лицу, то осмотр нужен вне графика, предупредила Шилова. Отсутствие жалоб не гарантирует нормального зрения, также добавила она.Также врач рассказала, что замедлить прогрессирование близорукости можно. Доказанная эффективность есть у специальных очковых линз для контроля миопии, а также мягких контактных линз и ортокератологических линз. Из капель доказанную эффективность имеет атропин в низких концентрациях. Его назначает только офтальмолог, рассказала медик.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки