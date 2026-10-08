Кардиолог назвала условие, при котором диета победит гипертонию

Образ жизни и диета напрямую влияют на продолжительность жизни.«Жирная пища, фаст-фуд, алкоголь – все это общепринятые факторы риска (лишний вес, повышенный холестерин, высокий уровень сахара), вызывающие приступы гипертонии и стенокардии. ЗОЖ кратно снижает вероятность развития сосудистых катастроф. Помните, что питание должно быть сбалансированным, «перекосы» в любую сторону не останутся без последствий», — рассказала «Свободной Прессе» врач-кардиолог высшей категории, к.м.н. Валентина Гавриляк.Кроме того, обязательно контролируйте количество поваренной соли, которое вы употребляете в пищу, потому что соль задерживает в организме воду, а это создает дополнительную нагрузку на сердце.Для работы сердечно-сосудистой системы наиболее важны калий, магний, антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты, отметила врач.«И главное: даже самые «взвешенные» рационы и диеты останутся малоэффективными, если ваш образ жизни будет далек от здорового. Откажитесь от курения и алкоголя, займитесь физкультурой, регулярно проходите профилактические осмотры, диспансеризацию и не пренебрегайте советами своего кардиолога», - резюмировала врач.

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