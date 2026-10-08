Врач назвала неожиданную причину раздражительности
Как она отметила, растительная пища содержит полезные вещества, которые защищают нервные клетки, а также
поддерживают хорошее настроение. Эти компоненты влияют на связь между кишечником и мозгом. Следовательно, и на то, как люди себя чувствуют.
«Нервная система — одна из самых уязвимых: она первой реагирует на нехватку полезных веществ. Когда организму не хватает антиоксидантов и жирных кислот, страдают память, внимание и эмоциональный фон», — подчеренула эксперт.
По ее словам, больше всего пользы для нервной системы приносят ягоды: черника, ежевика и тутовник защищают мозг от повреждений. Также не менее полезны орехи и семена: грецкий орех, лен и чиа поддерживают нервные клетки в хорошей форме.
Нервная система работает вдолгую: важен не разовый продукт, а то, что человек ест регулярно, предупредила Махова. Правильное питание — это базовая мера поддержки нервной системы, уточнила она.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий