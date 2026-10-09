Врач оценил последствия длительного отсутствия секса для здоровья
По словам врача, проблемы могут возникнуть, если человек испытывает из-за отсутствия секса сильные переживания. В этом случае со временем у него и правда могут появиться проблемы со здоровьем. Однако физиологическая стимуляция влагалища во время полового акта не является необходимой для поддержания здоровья, заверил Лубнин.
«Если вы живете спокойно, вам секс не нужен и вы не испытываете фрустраций на этот счет, то живите дальше и не беспокойтесь», — заявил гинеколог. Он добавил, что изменения уровня нейромедиаторов и других веществ во время секса важны прежде всего для формирования отношений с партнером, а не для физического здоровья.
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