Обнаружено неожиданное средство против ожирения печени

Берберин — природное вещество, содержащееся в некоторых лекарственных растениях, — может уменьшать накопление жира в печени и защищать ее от воспаления. К такому выводу пришли ученые Хунаньского университета китайской медицины, чье исследование опубликовано в Frontiers in Nutrition.Авторы проанализировали научные публикации из двух крупных баз данных, в которых обнаружили 341 и 624 работы соответственно. Основное внимание уделили жировой болезни печени — заболеванию, при котором в клетках органа накапливается избыточный жир из-за нарушений обмена веществ.Анализ показал, что берберин воздействует сразу на несколько процессов. Он помогает регулировать обмен жиров и сахара, повышает чувствительность клеток к инсулину и снижает воспаление. Кроме того, вещество может защищать клетки печени от повреждений, вызванных окислительным стрессом.Еще один важный эффект связан с кишечником. Берберин способен изменять состав кишечных бактерий и укреплять защитный барьер кишечника. Это может уменьшать воспалительные процессы, влияющие на состояние печени.Клинические исследования также указывают на возможную пользу берберина. У пациентов, принимавших его, отмечалось уменьшение накопления жира в печени и улучшение показателей обмена веществ. Однако вещество плохо усваивается при приеме внутрь, а эффективность заметно различается у разных людей.

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