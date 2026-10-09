Кардиолог назвала часто игнорируемые мужчинами сигналы тревоги от сердца
«Только 40 процентов пациентов в возрасте 85 лет и старше жалуются на боль в груди при инфаркте миокарда по сравнению с 77 процентами пациентов моложе 65 лет», — предупредила Бакир. При этом, по ее словам, симптомы, которые мужчины списывают на возраст, часто являются признаками проблем с сердцем. К ним врач отнесла одышку, необычную усталость, потливость, тошноту или дискомфорт, похожий на расстройство желудка.
Кроме того, добавила кардиолог, о проблемах с сердцем могут говорить некоторые видимые признаки старения. Она сослалась на исследование, позволившее обнаружить, что облысение по мужскому типу, складки на мочках ушей и ксантелазмы (желтые бляшки на коже век) чаще появляются у людей с ишемической болезнью сердца и тех, кто уже пережил сердечный приступ.
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