Врач рассказал о причине пробуждения по ночам в 3:29

Врач общей практики Амир Хан назвал причину пробуждений среди ночи и объяснил, почему после этого сложно снова уснуть.Хан рассказал, что, согласно данным исследований, среднее время ночного пробуждения приходится на 3:29. По его словам, в это время в организме меняется уровень гормонов, в том числе начинает повышаться кортизол, который готовит тело к пробуждению. На фоне стресса, тревоги или хронического недосыпа этот естественный процесс иногда приводит к полноценному пробуждению и учащенному сердцебиению. У женщин в период перименопаузы и менопаузы колебания уровня эстрогена дополнительно усложняют ситуацию.«Если вы проснулись в три часа ночи, это не значит, что с вами что-то не так. Просто ваша биология делает то, что ей положено делать», — объяснил Хан. Врач посоветовал после пробуждения не смотреть на часы и не брать в руки телефон, а попробовать спокойно подышать и расслабиться, поскольку кратковременные пробуждения ночью сами по себе являются нормальным явлением.

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