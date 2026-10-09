Сон в одной постели с собакой не ухудшает качество сна, на самом деле всё наоборот

Тот, кто винит собаку в бессонной ночи, может быть прав лишь отчасти. Данные, полученные от 25 владельцев собак и их 38 хаски и маламутов, показали, что люди и собаки ворочаются ночью синхронно, и каждый может спровоцировать другого. Тем не менее, совместный сон с собакой не оказал существенного влияния на продолжительность и качество сна владельцев.Исследователи из Университета Торонто и Университета Дьюка попросили владельцев собак носить на запястьях датчики движения, а также прикрепили аналогичные датчики к ошейникам собак примерно на четыре недели. Четкая связь была обнаружена в 22 из 36 проанализированных пар «человек-собака». В этих связанных парах человек двигался первым в 45% случаев, а собака — в 18%, в то время как оставшиеся 36% двигались в течение одной минуты, слишком близко друг к другу, чтобы определить, кто начал движение. Результаты были опубликованы в журнале PLOS One.Опросник показал другую картину для владельцев, у которых более одной собаки, и время не является доказательством причины. Датчики не могут показать, разбудила ли одна спящая другая или насколько отдохнувшей чувствовала себя каждая из них.В исследовании приняли участие взрослые, проживающие в Онтарио или его окрестностях: 21 женщина и 4 мужчины, средний возраст которых составлял около 39 лет. Чтобы исключить влияние породных различий на результаты, исследователи включили в исследование только хаски и маламутов в возрасте от 2 до 12 лет, исключив собак с медицинскими проблемами, о которых сообщали владельцы и которые могли бы повлиять на их активность.В период с начала ноября по начало декабря 2021 года, во время карантина из-за COVID-19, каждый человек носил датчик, похожий на фитнес-трекер, а каждая собака — такой же на ошейнике. Устройства регистрировали движения каждую минуту, и исследователи сравнивали владельцев и собак только в часы сна каждого владельца. Датчики для собак не были проверены на способность различать сон и бодрствование, поэтому любое обнаруженное движение, даже подергивание, считалось активностью. Владельцы также заполнили Питтсбургский индекс качества сна — известный опрос, в котором людей просят оценить свой сон за последний месяц.Доступные для анализа данные охватывали 36 пар «человек-собака». Ночи с большей активностью владельцев, как правило, сопровождались большей активностью собак, хотя связь была незначительной. В 14 парах поминутные измерения не выявили никакой четкой связи.Два предыдущих исследования указывали на обратное: собаки чаще провоцировали движение человека. Авторы предлагают одну из возможных причин обратной зависимости: стресс во время карантина. Беспокойный, находящийся в состоянии стресса человек мог ворочаться во сне, беспокоя спящую рядом собаку.Места, где спали собаки, давали подсказку, хотя их количество было ничтожно малым. Во всех четырех парах, где собака двигалась первой, она не спала на кровати. Из трех связанных пар, которые всегда делили кровать, в двух человек двигался первым, а в одной — в течение той же минуты. Слишком мало пар, чтобы делать однозначные выводы.Из 25 владельцев четверо всегда спали в одной постели с собакой, 10 — иногда, а 11 — никогда. Независимо от того, спал ли человек с собакой, с другим человеком или и с тем и другим, исследователи не обнаружили существенной разницы в общем времени сна или эффективности сна (доле времени, фактически проведенном в постели во сне). В среднем владельцы спали около 6,2 часов в сутки, а эффективность сна составляла около 79%. Аналогично, ничто из того, что проверяли исследователи, включая место, где спала собака, существенно не влияло на то, насколько активно собаки двигались ночью.Впечатления владельцев были неоднозначными. Примерно половина, 12 из 25, заявили, что собака нарушила их сон. Тем не менее, большинство сказали, что лай (88%) или шум от движения собаки (84%) их не беспокоили, а 14 человек сообщили об отсутствии пробуждений из-за собаки.Тринадцать владельцев, имевших более одной собаки, показали, что их сон был хуже, чем у 12 владельцев, имевших одну собаку. В этом опросе более высокие баллы означают худший сон, и средний балл по всем участникам составил 6,84, что выше 5, которые авторы приводят в качестве признака плохого сна. Тем не менее, датчики не зафиксировали существенной разницы в продолжительности и эффективности сна у владельцев нескольких собак.Следует отметить, что в исследовании приняли участие всего 25 человек, результат едва преодолел обычный порог статистической значимости, и результаты опроса в целом не показали существенного превосходства над моделью, в которой отсутствовали какие-либо факторы, связанные с домохозяйством. Для подтверждения этой закономерности необходима более крупная группа участников. Согласно статье, в исследованиях сна широко отмечаются расхождения между тем, как человек ощущает сон, и тем, что измеряют датчики.Собак обвиняют в бессонных ночах, а датчики показывают, что хозяева часто просыпаются первыми. Однако ни одна из сторон не может быть полностью оправдана. По словам авторов, «и люди, и их собаки влияют друг на друга в ночное время».

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