Врач предостерег от регулярного приема обезболивающих лекарств

Регулярное употребление обезболивающих препаратов может привести не к устранению, а к учащению приступов головной боли. Об этом в интервью RT сообщил врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.По словам специалиста, анальгетики действительно эффективны для купирования единичного болевого синдрома, однако подход к проблеме должен быть системным. Чрезмерное увлечение подобными медикаментами чревато развитием лекарственно-индуцированной головной боли. В такой ситуации пациент попадает в замкнутый круг: возникновение дискомфорта приводит к приему таблетки, за которым неизбежно следует возврат симптомов и потребность в новой дозе препарата.При этом эксперт подчеркнул, что эпизодический прием нескольких таблеток не гарантирует развитие патологии. Основная угроза для здоровья возникает именно при регулярном и бесконтрольном употреблении фармакологических средств.Маматов отметил, что периодические головные боли требуют более глубокого анализа, нежели просто подсчет выпитых лекарств. Среди ключевых факторов, негативно влияющих на состояние нервной системы и головного мозга, врач выделил хронический стресс, нарушения режима сна, информационную перегрузку, гиподинамию, а также патологии шейного отдела и позвоночника. Симптоматическая терапия способна лишь временно скрыть проявления недуга, но не отвечает на вопрос о первопричине его возникновения.Особую настороженность, по мнению невролога, должна вызывать ситуация, когда эффективность привычных обезболивающих снижается, а потребность в них возрастает. В таких случаях специалист порекомендовал в кратчайшие сроки обратиться к врачу для точной диагностики типа головной боли и подбора адекватной стратегии лечения, вместо бесконечного подавления симптомов.

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