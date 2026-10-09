Врач сказала, как обезопасить себя от проблем с поджелудочной

Для здоровья поджелудочной железы важен прежде всего состав рациона.«Нужно достаточное количество белка (индейка, говядина, рыба), сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб), термически обработанные овощи. Предпочтительные способы приготовления - варка, тушение, запекание, на пару. Специально ограничивать жиры здоровому человеку не нужно: они необходимы для гормональной системы, достаточно отдавать предпочтение растительным маслам и рыбе. При уже имеющемся панкреатите ограничение жиров обязательно - это отдельная рекомендация лечащего врача», — сообщила «Свободной Прессе» врач-нутрициолог, специалист по превентивной медицине ФНКЦ ФМБА России Ряна Зубаилова.Важна также регулярность приёмов пищи.«Длительные перерывы способствуют застою желчи и повышают риск обострения билиарного панкреатита. Дробное питание (часто и небольшими порциями) помогает снизить нагрузку на орган. Основные меры профилактики - отказ от алкоголя и курения, контроль массы тела, уровня триглицеридов и глюкозы, своевременное лечение желчнокаменной болезни», - рассказала врач.

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