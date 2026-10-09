Врач назвала необходимое для восстановления после рабочей недели количество часов

Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова рассказала, сколько времени нужно человеку, чтобы восстановиться после рабочей недели.

«Настоящая биохимическая перезагрузка требует 72 часов», — заверила Самойлова. Врач добавила, что двух выходных достаточно только для психологической разгрузки, а не для физиологического восстановления. По ее словам, только на второй-третий день отдыха сон нормализуется, а системное воспаление начинает снижаться.

Самойлова отметила, что, по ее мнению, идеальная рабочая неделя должна состоять не из пяти, а из четырех рабочих дней и трех выходных. Если человек не может позволить себе отдыхать три дня, врач призвал проводить хотя бы один из двух выходных в информационной тишине.

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