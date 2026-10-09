Врач назвала необходимое для восстановления после рабочей недели количество часов

Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова рассказала, сколько времени нужно человеку, чтобы восстановиться после рабочей недели.«Настоящая биохимическая перезагрузка требует 72 часов», — заверила Самойлова. Врач добавила, что двух выходных достаточно только для психологической разгрузки, а не для физиологического восстановления. По ее словам, только на второй-третий день отдыха сон нормализуется, а системное воспаление начинает снижаться.Самойлова отметила, что, по ее мнению, идеальная рабочая неделя должна состоять не из пяти, а из четырех рабочих дней и трех выходных. Если человек не может позволить себе отдыхать три дня, врач призвал проводить хотя бы один из двух выходных в информационной тишине.

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