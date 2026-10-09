Сделайте кожу здоровой и сияющей, употребляя эти 7 продуктов - нутрициолог

Вы можете есть суперпродукты, которые помогут поддерживать здоровую кожу, например ягоды и орехи. Помимо использования натуральных и органических солнцезащитных кремов, эти диетические варианты могут помочь повысить вашу естественную защиту от вредного воздействия солнца.Употребление правильных продуктов также поможет защитить вашу кожу от солнечных ультрафиолетовых лучей, таким образом защищая ваше тело изнутри. Исследования пролили свет на защитную роль антиоксидантов, в том числе витаминов и различных питательных веществ, в борьбе с вредными свободными радикалами, которые часто связаны с раком кожи."Перечисленные ниже продукты являются естественным источником незаменимых антиоксидантов и представляют собой синергетическую смесь питательных веществ, которые работают вместе, чтобы максимизировать свою эффективность", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.АвокадоАвокадо полон полезных жиров. Эти «хорошие» жиры играют роль во многих функциях организма, включая здоровье вашей кожи. Получение достаточного количества этих полезных жиров может помочь вашей коже стать эластичной и увлажненной.Предварительные данные также свидетельствуют о том, что авокадо содержит соединения, которые могут помочь защитить кожу от солнечных лучей."Исследования показали, что витамин Е более эффективен в сочетании с витамином С. Витамин С также необходим для здоровья кожи. Ваша кожа нуждается в витамине С для выработки коллагена, основного структурного белка, который сохраняет кожу сильной и здоровой".Дефицит витамина С в наше время встречается редко, но общие симптомы могут включать сухую, грубую и шелушащуюся кожу, на которой легко появляются синяки.Витамин С также действует как антиоксидант, который помогает защитить кожу от окислительного повреждения, вызванного солнцем и окружающей средой, которое может вызвать признаки старения.ЯгодыЯгоды, богатые эллаговой кислотой, — вкусный и питательный способ естественным образом повысить защиту от солнца. Эллаговая кислота, полученная из эллагитаннина, представляет собой соединение, содержащееся в различных красных фруктах."Среди этих фруктов малина оказалась особенно эффективной в борьбе с раком кожи, что делает ее отличным дополнением к вашей диете для защиты от солнца".КаротиноидыКаротиноиды — это пигменты, которые придают фруктам и овощам желтый, красный и оранжевый цвет, а также помогают защитить кожу от повреждения солнечным ультрафиолетовым излучением."Некоторые фрукты и овощи, содержащие каротиноиды, включают дыню, морковь, капусту, шпинат и помидоры".КуркуминКуркумин действуя как мощный антиоксидант, который предотвращает образование афлатоксинов и нитрозаминов, повышающих риск развития рака кожи. Используйте куркуму во время приготовления, чтобы придать пикантный вкус моркови, цветной капусте, картофелю, рису и другим овощам.Жирная рыбаНе все жиры вредны для здоровья, а жирная рыба, такая как сельдь, скумбрия и лосось, — это продукты, которых следует есть больше, если вы хотите иметь здоровую кожу.Рыба, такая как лосось, полна жирных кислот омега-3, которые важны для поддержания здоровья кожи. Омега-3 помогают сохранить кожу толстой, эластичной и увлажненной. Вам нужны омега-3, потому что дефицит жирных кислот омега-3 может вызвать сухость кожи.ГрибыБета-глюканы грибов могут привлекать иммунные клетки к раковой области, способствуя уничтожению злокачественных клеток и потенциально выступая в качестве ценной защиты от меланомы.Орехи"Орехи, такие как пекан и грецкие орехи, содержат эллагитаннин, который выводит токсины из вредных ферментов печени".Эта кислота также заставляет раковые клетки разрушаться и избавляться от вредных свободных радикалов.

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