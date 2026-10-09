8 продуктов, которые нельзя есть во время менструации
"Спазмы в животе, тошнота, переедание или перепады настроения – менструации приносят с собой множество неприятных побочных эффектов. Питание – важный фактор", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.
Если вы едите неправильную пищу, вы можете чувствовать себя еще хуже. Вот почему вам следует избегать некоторых вещей во время менструации.
Держитесь подальше от этих продуктов во время менструации
Жирное мясо вредно для гормонов
Жирное мясо может негативно повлиять на ваши гормоны. Вот почему вам следует держаться подальше от гамбургеров и т. д.
Фаст-фуд – повышает уровень эстрогена
Конечно, нам бы хотелось побаловать себя огромной порцией картошки фри. Лучше этого не делать, поскольку содержащиеся в них трансжиры повышают уровень эстрогена. Это может усилить боль.
Горох и фасоль – совершенно вызывают метеоризм
Горох и фасоль вызывают вздутие живота.
"Поскольку нам уже приходится сталкиваться с болью в животе во время менструации, это может еще больше усугубить ситуацию", - объясняет врач Беляева.
Печенье – осторожно, вздутие живота
Это касается продуктов, богатых натрием, который может вызвать вздутие живота.
Напитки, содержащие кофеин, усиливают перепады настроения и головные боли
Кофеин может ухудшить предменструальный синдром (сокращенно ПМС).
"Это может привести к перепадам настроения, болям в животе или головным болям".
Алкоголь – вызывает головную боль
Пожалуйста, не употребляйте алкоголь во время менструации! Если помимо боли у вас похмелье, вы, вероятно, полностью вымотаны.
Кола, Фанта, Спрайт – чай лучше
Сладкие напитки абсолютно вредны для желудка во время менструации. Вот почему вместо этого вам следует выпить чаю.
Готовые продукты — лучше отказаться от них, даже если у вас нет менструации
Готовые продукты содержат множество веществ, которые в настоящее время не нужны нашему организму.
Это лучшая диета во время менструации
"Во время менструации вам следует обратить внимание на здоровое питание. Поэтому лучше всего есть свежие овощи, фрукты и легкие салаты".
Есть и другие продукты, которые также могут помочь. К ним относятся цельнозерновые продукты, лосось, овсяное, миндальное или соевое молоко, льняное масло или продукты, содержащие железо, такие как шпинат, капуста, амарант, просо, чечевица, нут и семена тыквы.
Апельсины, лимоны или лаймы содержат много витамина D и поэтому также полезны. И, конечно же: вы также можете съесть шоколад, чтобы почувствовать себя счастливее. Однако его не следует употреблять в больших количествах, так как он содержит сахар.
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