8 продуктов, которые нельзя есть во время менструации

Головные боли, спазмы в животе и тошнота нередки во время менструации. Вы хотите чувствовать себя лучше? Рассказываем, какие питательные вещества сейчас необходимы вашему организму – а без каких он может обойтись."Спазмы в животе, тошнота, переедание или перепады настроения – менструации приносят с собой множество неприятных побочных эффектов. Питание – важный фактор", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.Если вы едите неправильную пищу, вы можете чувствовать себя еще хуже. Вот почему вам следует избегать некоторых вещей во время менструации.Держитесь подальше от этих продуктов во время менструацииЖирное мясо вредно для гормоновЖирное мясо может негативно повлиять на ваши гормоны. Вот почему вам следует держаться подальше от гамбургеров и т. д.Фаст-фуд – повышает уровень эстрогенаКонечно, нам бы хотелось побаловать себя огромной порцией картошки фри. Лучше этого не делать, поскольку содержащиеся в них трансжиры повышают уровень эстрогена. Это может усилить боль.Горох и фасоль – совершенно вызывают метеоризмГорох и фасоль вызывают вздутие живота."Поскольку нам уже приходится сталкиваться с болью в животе во время менструации, это может еще больше усугубить ситуацию", - объясняет врач Беляева.Печенье – осторожно, вздутие животаЭто касается продуктов, богатых натрием, который может вызвать вздутие живота.Напитки, содержащие кофеин, усиливают перепады настроения и головные болиКофеин может ухудшить предменструальный синдром (сокращенно ПМС)."Это может привести к перепадам настроения, болям в животе или головным болям".Алкоголь – вызывает головную больПожалуйста, не употребляйте алкоголь во время менструации! Если помимо боли у вас похмелье, вы, вероятно, полностью вымотаны.Кола, Фанта, Спрайт – чай лучшеСладкие напитки абсолютно вредны для желудка во время менструации. Вот почему вместо этого вам следует выпить чаю.Готовые продукты — лучше отказаться от них, даже если у вас нет менструацииГотовые продукты содержат множество веществ, которые в настоящее время не нужны нашему организму.Это лучшая диета во время менструации"Во время менструации вам следует обратить внимание на здоровое питание. Поэтому лучше всего есть свежие овощи, фрукты и легкие салаты".Есть и другие продукты, которые также могут помочь. К ним относятся цельнозерновые продукты, лосось, овсяное, миндальное или соевое молоко, льняное масло или продукты, содержащие железо, такие как шпинат, капуста, амарант, просо, чечевица, нут и семена тыквы.Апельсины, лимоны или лаймы содержат много витамина D и поэтому также полезны. И, конечно же: вы также можете съесть шоколад, чтобы почувствовать себя счастливее. Однако его не следует употреблять в больших количествах, так как он содержит сахар.

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