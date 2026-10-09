Здоровье зубов и мозга оказались взаимосвязаны

Утрата зубов и нарушение жевательной функции повышают риск деменции, предупредил стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, эксперт бренда «Корега» Самвел Апресян.По словам Апресяна, в последние годы стоматологи все чаще обсуждают повышение вероятности когнитивных нарушений, в том числе болезни Альцгеймера, из-за болезней ротовой полости. «Утрата зубов и снижение жевательной эффективности статистически ассоциированы с более высоким риском когнитивного снижения и деменции, особенно у людей старшего возраста и при наличии сопутствующих факторов», — подчеркнул врач.Стоматолог объяснил, что процесс жевания — это не просто механическое измельчение пищи. Во время него в центральную нервную систему поступает поток сигналов от рецепторов жевательных мышц, тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. По словам доктора, это активирует нейронные сети, связанные с обучением и памятью.Апресяна добавил, что при утрате зубов и нарушении жевания объем такой стимуляции уменьшается, а происходящие изменения могут влиять на нейропластичность и функциональную активность мозга. Он уточнил, что особенно значима потеря жевательных зубов — моляров и премоляров, поскольку именно они обеспечивают основную эффективность измельчения пищи.

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