Здоровье зубов и мозга оказались взаимосвязаны
По словам Апресяна, в последние годы стоматологи все чаще обсуждают повышение вероятности когнитивных нарушений, в том числе болезни Альцгеймера, из-за болезней ротовой полости. «Утрата зубов и снижение жевательной эффективности статистически ассоциированы с более высоким риском когнитивного снижения и деменции, особенно у людей старшего возраста и при наличии сопутствующих факторов», — подчеркнул врач.
Стоматолог объяснил, что процесс жевания — это не просто механическое измельчение пищи. Во время него в центральную нервную систему поступает поток сигналов от рецепторов жевательных мышц, тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. По словам доктора, это активирует нейронные сети, связанные с обучением и памятью.
Апресяна добавил, что при утрате зубов и нарушении жевания объем такой стимуляции уменьшается, а происходящие изменения могут влиять на нейропластичность и функциональную активность мозга. Он уточнил, что особенно значима потеря жевательных зубов — моляров и премоляров, поскольку именно они обеспечивают основную эффективность измельчения пищи.
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Добавил belyash в категорию Неврология
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