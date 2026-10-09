Хирург назвал самую рискованную пластическую операцию

Пластический хирург Хами Халфауи назвал самую рискованную пластическую операцию. О том, какой вид хирургического вмешательства грозит самыми серьезными рисками, он рассказал в беседе с «Известиями».Хирург заявил, что самыми серьезными осложнениями из всех пластических операций грозит увеличение груди. Халфауи объяснил, что вокруг импланта, который вставляют в грудь, возникает так называемая фиброзная капсула. По словам врача, это естественная оболочка, которая формируется вокруг инородного тела.В норме фиброзная капсула является мягкой, однако в некоторых случаях она может становиться толще и сжиматься. В этом случае грудь меняет форму, становится более плотной, кроме того, может возникать болезненность, истончение тканей и возникновение складок. Халфауи также предупредил, что после операции по увеличению груди может происходить разрыв импланта.«Грудные импланты не являются пожизненными медицинскими устройствами, поэтому наличие имплантов предполагает долгосрочное наблюдение даже при отсутствии жалоб», — добавил врач. Женщинам, которые сделали такую операцию, он порекомендовал ежегодно проходить УЗИ и МРТ.

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