Диетолог предупредила о последствиях овощной диеты

Диетолог Мария Мухина высказалась о последствиях овощной диеты.Мухина уточнила, что у приверженцев овощной диеты может наблюдаться скрытое, или белковое голодание, которое приводит к серьезным нарушениям в организме.«Поэтому, например, овощи и злаки — это хорошо, но в меру. Важно помнить, что фосфатная и белковая буферная система организма может слетать. Щелочная нагрузка из-за избытка овощей дает толчок росту патогенных микроорганизмов и вирусов», — предупредила она.Кроме того, при гиперкальциемии происходит сдвиг электролитного баланса, что приводит к почечной недостаточности и даже к остеопорозу. Также происходит саркопения — уменьшение мышц в организме. Эксперт подчеркнула, что от овощной диеты страдает и сердечная мышца.

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