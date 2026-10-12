Эксперт по долголетию раскрыл «эликсир молодости»

Эксперт по долголетию Маркос Васкес заявил, что одна привычка является настоящим «эликсиром молодости».«Я всегда говорю, что физическая активность — это эликсир молодости. Ничто не может заменить ее», — убежден Васкес. Если человек мало двигается, то только здоровое питание не продлит ему жизнь, подчеркнул он.«Вы можете питаться как угодно правильно, придерживаться самой лучшей диеты, какую только можете себе представить, но если вы не тренируетесь, то ваши мышцы не будут расти, ваша сила будет снижаться, ваши суставы будут разрушаться, а состояние вашей сердечно-сосудистой системы будет ухудшаться», — предупредил специалист.Физические нагрузки, по словам Васкеса, должны включать ежедневную ходьбу, а также силовые тренировки. Он добавил, что сила хвата для продления жизни важнее, чем уровень холестерина в крови и артериальное давление.

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