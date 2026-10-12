Мурашко сообщил о снижении числа повторных инфарктов миокарда в России на 40%

Число повторных инфарктов в России снизилось на 40%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на IV Всероссийском конгрессе «День борьбы с тромбозом в России».По его словам, это результат программы бесплатного лекарственного обеспечения. Пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, получают препараты в течение двух лет. Список лекарств расширяется — сейчас в нем 31 международное наименование. Бесплатные препараты получили больше 3,4 миллиона пациентов высокого риска во всех регионах.Министр также рассказал о цифровизации: создается новая система ГИС ОМС с цифровым профилем пациента. В этом году в нее перейдут 44 региона, в следующем — все.В стране работает сеть сосудистых центров и отделений с современными методами лечения. Реализуется проект по поставке оборудования ОФЭКТ-КТ и ПЭТ-КТ, которое будут использовать и в кардиологии.С 2026 года в диспансеризацию включили анализ на липопротеин (а) — один из ведущих факторов атеросклероза. Утверждено 58 клинических рекомендаций по сердечно-сосудистым заболеваниям, а в рекомендации по острому коронарному синдрому впервые добавили раздел о догоспитальной помощи.Мурашко подчеркнул, что важно не только наличие рекомендаций, но и их соблюдение. Пациентам нужно следовать лечению, отказаться от курения, больше двигаться, правильно питаться и проходить профосмотры.

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